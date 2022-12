© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista italiano, Claudio Locatelli, è stato ferito a Kherson, in Ucraina. E’ lo stesso Locatelli a renderlo noto in un video pubblicato sul suo profilo Facebook. “L’esplosione che vedete ha danneggiato l’auto, siamo rimasti bloccati sotto tiro prima di riuscire a metterci in salvo, ho perso sangue ma la ferita è lieve. Avessi aperto la porta sarei senza una gamba o peggio”, ha scritto Locatelli nel post. (Res)