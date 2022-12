Speciale energia: Bonelli (Avs), price cap gas porta prezzo verso l'alto invece che abbassarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio europeo sull'energia ha trovato l'intesa sul price cap mettendo un tetto a 180 euro MW/h ovvero un prezzo maggiore dell'80 per cento rispetto al prezzo attuale del gas sul mercato di Amsterdam che è fissato intorno ai 100 euro MW/h. Invece di portare il prezzo verso il basso, lo si porta verso l'alto. In Italia e in grande parte dell'Europa, saranno ancora una volta le famiglie e le imprese a pagare la speculazione sul gas mentre in Spagna e Portogallo il price cap, autorizzato dall'Ue, è realtà ed è al di sotto dei 100 euro MW/h". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. (Com)