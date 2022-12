Speciale energia: Besseghini (Arera), Price Cap rimane alto, vedremo evoluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sicuramente è più basso di quello con cui si era cominciata la discussione. Rimane un prezzo alto rispetto ai prezzi industriali, ma è un prezzo che deve inevitabilmente confrontarsi con i mercati internazionali, con il Gnl: ci sono tutta una serie di parametri. Trovare un equilibrio non era facile, vediamo quale sarà l'evoluzione". Lo ha detto il presidente di Arera, Stefano Besseghini, a margine del consiglio generale di Assolombarda nella sede di via pantano a Milano, commentando l'approvazione del Price Cap per il gas a 180 euro per il megawatt/ora. (Rem)