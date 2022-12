Speciale energia: Besseghini (Arera), certamente ci sarà un incremento dei prezzi, inverno mite potrebbe aiutarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sicuramente i prezzi, soprattutto nel gas, risentiranno del fatto che adesso entriamo nella parte vera dell'inverno in cui le temperature sono più rigide e la domanda è più alta". Lo ha detto il presidente di Arera Stefano Besseghini, a margine del consiglio generale di Assolombarda nella sede di via Pantano a Milano rispondendo a chi gli ha chiesto se, con le temperature rigide, prevede un rialzo dei prezzi. "Gli stoccaggi con l'ottobre-novembre che abbiamo avuto e con l'attività in contro flusso che si è fatta non sono messi malissimo, però certamente un incremento dei prezzi ci sarà", ha proseguito. Rispondendo a chi gli ha chiesto se ci sia un rischio di un calo stoccaggi al punto da determinare un black out dei razionamenti, Besseghini ha risposto che "questo francamente è presto per dirlo, dipenderà molto dalle temperature: nelle seconda metà di dicembre dicono che ci sarà una stagione termica non così sfavorevole e questo certamente ci aiuterà". Infine Besseghini ha ricordato che "usciremo il 29 dicembre con l'aggiornamento di parte dell'elettrico, mentre il gas è mensile e viene comunicato due-tre giorni lavorativi dopo l'inizio del mese". (Rem)