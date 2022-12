Speciale energia: Renzi, mi aspetto in Italia manipolo No fusione nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le notizie legate ai risultati americani sul terreno della fusione nucleare sono fantastiche. Io mi aspetto da un momento all’altro che in Italia un manipolo di No vax, No Tav, No Tap diventino rapidamente No fus. Questione di settimane e scommettete che accadrà? Noi non possiamo che stare dalla parte della scienza. Sarà la tecnologia, non l’ideologia, a salvare il mondo". Lo afferma nella Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)