- L’Italia vorrebbe diventare un hub energetico per tutta l’Europa, raccogliendo e distribuendo gas nel resto del continente, ma non tornerà indietro sulla decisione di non utilizzare gas russo. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in occasione della conferenza stampa alla Farnesina sulle priorità della politica estera italiana. (Res)