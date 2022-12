Infrastrutture: Albania, secondo premier Rama fine lavori nel 2024 per ferrovia Tirana-Durazzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo totale dell’investimento ammonta a 92,1 milioni di euro, di cui 36,9 milioni sono dati da un prestito ricevuto dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), mentre 35,5 milioni sono una sovvenzione che viene coperta dal Quadro finanziario per gli investimenti nei Balcani occidentali (Wbif). La parte restante, pari a 19,7 milioni di euro, viene finanziata dal bilancio dello Stato albanese. L'azienda italiana Inc spa, con base a Torino, si è aggiudicata il contratto la realizzazione del progetto ferroviario. Secondo l'annuncio ufficiale della Bers, le tre società che avevano presentato offerte erano state l'indiana Sts-Kalpataru, la cinese Sinohydro-Eeb e l'italiana Inc. (Alt)