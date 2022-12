© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Errori imbarazzanti, opposizione ignorata, nessun emendamento approvato e continui rinvii che alimentano il rischio di esercizio provvisorio. Sulla manovra governo e maggioranza non ci stanno capendo niente. Non erano pronti, non sono adeguati e lo stanno dimostrando". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, presidente di Azione. (Rin)