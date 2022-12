India: Anno internazionale del miglio lanciato in parlamento con un “sontuoso pranzo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Anno internazionale del miglio, proclamato per il 2023 dell’Onu su proposta del governo indiano, è stato lanciato oggi in India con un pranzo in parlamento al quale hanno partecipato il primo ministro, Narendra Modi, e parlamentari di vari partiti, tra cui il presidente del Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione, Mallikarjun Kharge. Il pranzo, con piatti a base di miglio, è stato definito “sontuoso” dal premier, che su Twitter si è detto lieto della partecipazione trasversale. L’Anno internazionale del miglio è stato inaugurato il 6 dicembre a Roma, nella sede della Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, alla presenza della sottosegretaria per l’Agricoltura, Shobha Karandlaje. Nel corso dei prossimi mesi l’India – che detiene attualmente la presidenza del G20, incentrata sul tema “Una Terra, una famiglia, un futuro” – organizzerà sul territorio nazionale e all’estero campagne per promuovere sia la coltivazione che il consumo di miglio. (segue) (Inn)