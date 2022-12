India: Anno internazionale del miglio lanciato in parlamento con un “sontuoso pranzo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo messaggio inaugurale, Modi ha auspicato che il miglio possa dare in futuro un importante contributo alla sostenibilità e alla sicurezza alimentare. “Il miglio ha una storia gloriosa, essendo tra le prime colture dell’uomo. È stato una fonte di cibo importante in passato. Ma la necessità del momento è renderlo una scelta alimentare per il futuro”, ha affermato il primo ministro, ricordando che il mondo è alle prese con l’impatto di una guerra, mentre deve ancora riprendersi da una pandemia. “Un movimento globale legato al miglio è un passo importante, perché è facile da coltivare, resiliente al clima e resistente alla siccità. Il miglio fa bene al consumatore, al coltivatore e al clima”, ha spiegato il leader di Nuova Delhi, elencando una serie di vantaggi, come la ricchezza di proprietà nutritive, la necessità di meno acqua rispetto ad altre colture e la compatibilità con metodi di coltivazione naturali. Coltivare il miglio è “un buon modo per aumentare la diversità agricola e alimentare”, ha concluso il primo ministro, dicendosi convinto che “l’Anno internazionale del miglio avvierà un movimento di massa verso un futuro sicuro, sostenibile e sano”. (segue) (Inn)