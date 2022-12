India: Anno internazionale del miglio lanciato in parlamento con un “sontuoso pranzo” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India, riferisce un comunicato dell’ufficio del premier indiano, si propone come un hub globale per il miglio con una produzione di oltre 17 milioni di tonnellate, pari all’80 per cento di quanto prodotto in Asia. La graminacea viene coltivata in 131 Paesi e costituisce un alimento tradizionale per circa 60 milioni di persone in Asia e Africa. Nelle intenzioni del governo indiano l’Anno internazionale dovrebbe promuovere un aumento della produzione globale, un migliore utilizzo delle rotazioni delle colture e una maggiore integrazione tra i sistemi alimentari. Il ministro del Commercio e dell’industria, Piyush Goyal, competente anche per la distribuzione alimentare, in occasione di un recente evento di preparazione al lancio dell’Anno internazionale, ha dichiarato che nel Paese circa 250 start-up si stanno occupando specificamente del miglio col sostegno del governo, anche attraverso il ruolo di incubatore dell’Indian Institute of Millets Research. (Inn)