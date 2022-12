Legge Bilancio: Lupi (Nm), in poco tempo buon lavoro, ora più misure per le famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il confronto tra Parlamento e governo “sta dando i suoi frutti, stiamo utilizzando al meglio il poco tempo a disposizione”. Lo ha dichiarato il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. “In particolare – ha sottolineato – Noi moderati ha ottenuto e fortemente voluto un aumento delle misure a favore della famiglia: è fondamentale il fatto che il congedo parentale non sia solo riservato alle madri lavoratrici ma anche a uno dei genitori, che si sia aumentato l'assegno unico, che sia stato ridotto anche su proposta di Noi moderati il Reddito di Cittadinanza a non più otto mesi ma sette”. “Insomma – ha concluso –, sia per la maggioranza che per l'opposizione credo che sia stato fatto un buon lavoro, purtroppo nel poco tempo a disposizione". (Rin)