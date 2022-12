Libano: Banca mondiale, sovvenzione da 8,86 milioni di dollari per la gestione dei rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale sovvenzionerà con 8,86 milioni di dollari il Libano per ridurre le emissioni nocive derivanti dalla combustione dei rifiuti solidi, e per migliorarne la gestione, anche attraverso il riciclo e il compostaggio nei comuni. Lo riferisce un comunicato stampa della Banca mondiale, dopo la firma del progetto per la riduzione degli inquinanti provocati dalla combustione dei rifiuti, avvenuta oggi alla presenza del ministro dell’Ambiente libanese, Nasser Yassine, e dal direttore generale della Banca mondiale per il Levante, Jean-Christophe Carret. Il progetto è finanziato dalla Global Environment Facility (Gef), il più grande finanziatore mondiale di protezione della biodiversità, riduzione dell'inquinamento e risposta ai cambiamenti climatici nei Paesi in via di sviluppo. Ben prima della crisi economica del 2019, il Libano stava già affrontando problemi ambientali. Nel 2018, il costo del degrado ambientale ha raggiunto il 4,4 per cento del Pil, pari a circa 2,39 miliardi di dollari. Negli anni successivi le condizioni sono peggiorate a causa delle difficoltà a erogare i servizi pubblici di base. (segue) (Lib)