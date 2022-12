Libano: Banca mondiale, sovvenzione da 8,86 milioni di dollari per la gestione dei rifiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sconvolgimento nel settore dei rifiuti solidi si riflette in un massiccio abbassamento del livello del servizio: meno dell'8 per cento dei rifiuti domestici raccolti viene trattato, più del 40 per cento di questi rifiuti finisce nelle discariche a cielo aperto e il rispetto dei criteri di riciclo e conversione dei rifiuti è limitato. "Nonostante le crescenti sfide, il Libano ha compiuto progressi nello sviluppo di una solida base giuridica per la gestione integrata dei rifiuti solidi e una bozza di strategia nazionale basata sui principi dell'economia circolare", ha affermato Carret, direttore della Banca mondiale per il Levante. "Andando avanti, il Libano deve rafforzare la governance ambientale con l'attuazione di riforme settoriali per realizzare opportunità di recupero delle risorse e garantire la sostenibilità finanziaria degli investimenti infrastrutturali tanto necessari che possono creare posti di lavoro verdi", ha affermato. (Lib)