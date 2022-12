Speciale energia: Lupi, tetto a prezzo gas risultato positivo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "Condividiamo appieno le parole pronunciate dal ministro per l’Ambiente, Pichetto Fratin, dopo l’accordo raggiunto dal Consiglio per l’Energia riguardo al price cap per il gas. E’ una vittoria per tutta l’Europa, anche e soprattutto per l’Italia che si è impegnata duramente per raggiungere l’obiettivo di una sicurezza energetica". Lo afferma in una nota il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Com)