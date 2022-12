Speciale energia: Simson (Ue), con tetto al prezzo del gas saremo più preparati per la prossima stagione di stoccaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo meccanismo, l'Europa sarà meglio preparata per la prossima stagione invernale e per il nuovo ciclo di riempimento degli stoccaggi, che sarà più impegnativo di quello di quest'anno. Lo ha detto la commissaria europea all'Energia Kadri Simson, nel corso di una conferenza stampa al Consiglio energia di Bruxelles. Per raggiungere l'intesa comune, ha specificato Simson, "ci sono voluti molti negoziati intensi e discussioni franche tra gli Stati membri". Intesa che è stata raggiunta in visione di garantire il funzionamento più "efficace" possibile del meccanismo e "su come ridurre al minimo i rischi per la stabilità finanziaria e la sicurezza degli approvvigionamenti", ha aggiunto Simson. (Beb)