Speciale energia: Simson, Ue non è disposta a pagare qualsiasi prezzo per il gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono lieta che siamo riusciti a raggiungere la più ampia maggioranza possibile sul testo relativo al tetto al prezzo del gas". Lo ha detto la commissaria europea all'Energia Kadri Simson, nel corso di una conferenza stampa al Consiglio energia di Bruxelles. "L'accordo di oggi dimostra chiaramente che l'Europa non è disposta a pagare qualsiasi prezzo per il gas e che è in grado di agire unita per garantire la propria sicurezza energetica", ha detto. (Beb)