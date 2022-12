Speciale energia: Pichetto Fratin, merito del governo Draghi per accordo tetto prezzo gas? Non c'è un bilancino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste un bilancino per determinare i meriti dei governi in merito all'accordo sul tetto del gas a livello Ue. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un punto stampa alla fine del Consiglio Energia di Bruxelles, rispondendo ai giornalisti che chiedevano se l'introduzione del tetto al prezzo del gas fosse più un merito del governo Draghi o dell'attuale esecutivo. (Beb)