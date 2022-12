Speciale energia: Pichetto Fratin, tetto a prezzo del gas è soddisfazione particolare per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il raggiungimento dell'accordo del tetto al prezzo del gas rappresenta una soddisfazione particolare per l'Italia. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un punto stampa alla fine del Consiglio Energia di Bruxelles. "Abbiamo raggiunto l'accordo che ha lo scopo di fermare un'eventuale speculazione sui mercati nazionali. L'accordo, trovato a grandissima maggioranza, è un primo passo verso una soluzione che ci consenta di calmierare il sistema delle bollette", ha detto. "C'è una soddisfazione particolare per l'Italia, il Paese che più ha sostenuto la necessità che i Paesi europei si accordassero per fermare questa esplosione speculativa, che aveva portato ad agosto i prezzi oltre i 300 euro al MWh", ha aggiunto. "La trattativa, portata avanti anche la scorsa settimana dal presidente Meloni, si è conclusa con una mediazione che soddisfa la stragrande maggioranza dei Paesi europei", ha concluso. (Beb)