Croazia: premier Plenkovic, odio verso il governo è la causa del voto contro missione Eumam

- In Croazia, chi ha votato contro la missione di aiuto militare dell'Unione europea all'Ucraina (Eumam) "lo ha fatto per odio nei confronti del partito Hdz e della coalizione di governo". Lo ha detto il premier croato, Andrej Plenkovic, ripreso dalla stampa locale. "La vergogna per aver scelto così li seguirà per molto tempo. La consideriamo una sconfitta, non per il Parlamento croato, ma per coloro che non hanno esercitato il diritto di decidere ricevuto dai cittadini croati", ha sottolineato Plenkovic. Il premier ha quindi annunciato che il governo di Zagabria sosterrà comunque l'Ucraina "politicamente, diplomaticamente, economicamente, finanziariamente, tecnicamente e umanitariamente, oltre che militarmente". "Hanno causato un danno diretto alla reputazione internazionale della Croazia", ha aggiunto. (segue) (Seb)