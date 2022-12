Croazia: premier Plenkovic, odio verso il governo è la causa del voto contro missione Eumam (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla richiesta di commentare un sondaggio secondo il quale oltre il 60 per cento dei cittadini era comunque contrario all'addestramento dei soldati ucraini in Croazia, Plenkovic ha risposto di ritenere che "non fossero sufficientemente informati", sottolineando che la politica "non si basa sui sondaggi, ma è condotta con leadership, responsabilità e in un modo che protegga gli interessi nazionali su questioni di sicurezza globale". Plenkovic ha quindi precisato che non ci sarà in Parlamento nel prossimo futuro "nessun'altra possibilità di discussione sulla proposta". Venerdì scorso il Parlamento croato non ha approvato la proposta del governo sulla partecipazione di membri delle proprie forze armate alla missione di aiuto militare dell'Unione europea all'Ucraina (Eumam). (Seb)