Scuola: al via nel Lazio "Io non odio”, progetto di sensibilizzazione sulle tematiche di genere (2)

- "Siamo onorati di prendere parte a un progetto così grande e importante", ha detto Patrizia Tomasich, presidente di Explora. "Il nostro obiettivo è quello di fornire a bambine e bambini spunti di riflessione per un futuro nel quale la violenza non sarà più un problema. Possiamo fare questo solo contribuendo alla loro crescita e spiegando loro i valori chiave della società come l'uguaglianza e il rispetto, soffermandoci su una riflessione più ampia sul superamento degli stereotipi e sul riconoscimento delle emozioni". Per questa prima giornata di lavoro ha voluto essere presente anche l'assessora alle Pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati, intervenuta per salutare alunne e alunni, educatrici ed educatori impegnati nel progetto e per augurare loro un buon lavoro. "Crediamo fortemente che la scuola possa avere un ruolo centrale nella prevenzione di ogni forma di discriminazione e di violenza", ha affermato Onorati. "La collaborazione con Explora, che ringrazio di vero cuore, ha permesso quest'anno di portare il progetto Io non odio nelle scuole elementari. Una novità cui tengo molto e che con i promotori e tutti i partner del progetto abbiamo fortemente voluto, perché riteniamo che per educare alla non violenza sia necessario lavorare fin dall'infanzia sulla tessitura di relazioni positive e paritarie. E riteniamo, per l'appunto, che la scuola sia lo spazio privilegiato in cui farlo: uno spazio per un vero e concreto cambiamento". (segue) (Com)