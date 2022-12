Scuola: al via nel Lazio "Io non odio”, progetto di sensibilizzazione sulle tematiche di genere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'esercizio della cooperazione e della condivisione - ha proseguito Onorati -, l'abitudine all'ascolto partecipe, all'empatia, al rispetto, soprattutto se promossi fin dalla tenera età, incoraggiano lo sviluppo di un clima di accoglienza, prevengono fenomeni di esclusione e intolleranza, favoriscono la capacità di stare in relazione e di coltivare interazioni in cui la forza personale non si traduca né si esprima nel dominio sull'altro. Attraverso le attività in presenza e il nuovo portale web, Io non odio parla ai giovani di violenza di genere e discriminazioni per renderli consapevoli dell'esistenza di un problema e per far sì che maturino la sensibilità per contrastarlo e prevenirlo. Mi piace parlare - ha concluso - di questa campagna come di un progetto di educazione emotiva e sentimentale, un luogo fisico e virtuale animato dall'ambizione di costruire una narrazione comune e un alfabeto più inclusivo". Il percorso proposto da Explora si svilupperà in due fasi: il 20 dicembre l'avvio delle attività didattiche presso il museo, a seguire le visite nelle scuole con lo staff di Explora che entrerà nelle classi per insegnare ai più piccoli, attraverso il gioco e la manualità, a riconoscere le proprie emozioni, a stare in relazione, ad ascoltare se stessi e l'altro. Ai docenti verranno consegnati dei kit didattici creati ad hoc, perché possano proseguire con le attività in autonomia. Propedeutica al lavoro in classe sarà la formazione: al riguardo il museo propone un corso di approfondimento online su stereotipi e comunicazione inclusiva rivolto a insegnanti, educatori e genitori. (Com)