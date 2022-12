Tunisia: Alta commissione elettorale, in 23 collegi non sarà necessario il ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell’Alta commissione elettorale indipendente della Tunisia (Isie), Mohamed Tlili Mansri, ha annunciato che in 23 collegi non sarà necessario andare al secondo turno delle elezioni legislative anticipate, organizzate lo scorso 17 dicembre per la scelta dei 161 membri del nuovo parlamento tunisino. Parlando in una conferenza stampa, Mansri ha affermato che dieci candidati sono diventati automaticamente membri della prossima Assemblea dei rappresentanti del popolo concorrendo senza avversari nei propri seggi. In nove seggi erano presenti solamente due concorrenti per il seggio in parlamento ed è in corso lo spoglio delle schede che darà la vittoria al candidato che ha ottenuto più del 50 per cento dei voti. In quattro collegi i candidati hanno già ottenuto, in base al conteggio dei voti, la maggioranza. Mansri ha confermato la vittoria del candidato eletto in Italia, Sami Abdelaali, già consulente di politica estera dell'ex governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, eletto nelle liste dei tunisini all'estero alle elezioni legislative del 2019 con la lista indipendente Koulna Tounes (Siamo tutti tunisini). (segue) (Tut)