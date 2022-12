Tunisia: Alta commissione elettorale, in 23 collegi non sarà necessario il ballottaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella conferenza stampa, il portavoce dell’Alta commissione elettorale ha attribuito le ragioni dell'aumento del tasso di affluenza alle elezioni dall'8,8 per cento all'11,22 per cento alla mancanza di dati da seggi elettorali che non hanno inviato il tasso di partecipazione nei tempi dovuti per diversi motivi, oltre alla chiusura di quattro circoscrizioni alle otto di sera a Djerba e Zarzis, e anche al voto registrato di un certo numero di elettori ai seggi elettorali dopo la loro chiusura. Mansri ha aggiunto che in 131 circoscrizioni elettorali si terrà il ballottaggio tra i vari candidati 15 giorni dopo l’annuncio dei risultati definitivi del primo turno, previsto per il prossimo 19 gennaio. Tra i vincitori totali o di coloro che sono passati al secondo turno, ci sono 11 ex deputati, 24 candidati appartenenti a partiti politici, 27 sindaci, cinque avvocati e tre ingegneri. (segue) (Tut)