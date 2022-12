Tunisia: Alta commissione elettorale, in 23 collegi non sarà necessario il ballottaggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, ha parlato per la prima volta dei risultati delle controverse elezioni legislative tenute il 17 dicembre con un tasso di partecipazione dell’11,2 per cento, pari a 1.054.418 persone su un totale di 9 milioni di tunisini iscritti nelle liste elettorali. “Alcune note parti non hanno trovato nulla di meglio da fare che concentrarsi sul tasso di partecipazione in questo primo turno per mettere in discussione la legittimità della prossima Assemblea dei rappresentanti del popolo”, ha detto Saied durante un incontro tenuto ieri con la premier Najla Bouden. “Il tasso di partecipazione non si misura solo dal primo turno, ma dai due turni", ha aggiunto il capo dello Stato. Il secondo turno delle elezioni legislative dovrebbe tenersi ad inizio febbraio. Alle ultime elezioni, dell’ottobre 2019, il tasso aveva superato il 41 per cento. Nel 2014, invece, la percentuale aveva toccato il 69 per cento. (segue) (Tut)