Tunisia: Alta commissione elettorale, in 23 collegi non sarà necessario il ballottaggio (5)

- Anche la missione della Lega degli Stati arabi per il monitoraggio delle elezioni legislative ha invitato le autorità nordafricane a "studiare le ragioni che hanno portato alla scarsa affluenza alle urne ai seggi elettorali". La missione ha spiegato, in un comunicato stampa, che la bassa partecipazione potrebbe essere dovuta "alla natura del nuovo sistema elettorale, che ha adottato un sistema di voto uninominale, oltre al basso numero di candidati, alle deboli compagne elettorali e alla vittoria già certa in alcune circoscrizioni". La missione ha affermato che "il processo di voto ed il conteggio si è svolto in un'atmosfera calma e ordinata", evidenziando "la buona sicurezza dei seggi elettorali e l'assenza di campagna elettorale nel 92,7 per cento dei centri visitati". Gli osservatori arabi "non hanno rilevato alcun tentativo di influenzare gli elettori nei seggi", conclude la nota. (segue) (Tut)