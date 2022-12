Tunisia: Alta commissione elettorale, in 23 collegi non sarà necessario il ballottaggio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni legislative anticipate sono una delle tappe della tabella di marcia delineata dal capo dello Stato, Kais Saied, a seguito delle "misure straordinarie" emanate il 25 luglio 2021, tra cui lo scioglimento dell'organo legislativo. L'obiettivo del presidente è creare una "nuova Repubblica", dopo anni caratterizzati da corruzione e crisi economica e sociale. Tuttavia, le misure e le mosse successive, tra cui il referendum sulla nuova Costituzione del luglio scorso, non sono state ben accolte da diversi partiti, primo fra tutti l'islamista Ennahda. Il movimento legato alla Fratellanza musulmana ha invitato il presidente della Repubblica a dimettersi per "spianare la strada affinché il Paese esca dal tunnel in cui è caduto". Il boicottaggio del 90 per cento dei cittadini delle elezioni legislazione del 17 dicembre "significa che è finita la fiducia a Saied, al suo sistema, e al suo progetto caotico basato sul governo individuale". La formazione politica islamista ha ritenuto in un comunicato stampa che le elezioni legislative "siano una farsa priva di qualsiasi legittimità", chiedendo di "interrompere il percorso assurdo e di annullarne il secondo turno". Anche il Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl), formazione della destra laica tunisina, ideologicamente contrapposto a Ennahda, ha chiesto la convocazione di "elezioni presidenziali anticipate secondo standard internazionali" e le dimissioni del governo guidato dalla premier Najla Bouden, nominata dallo stesso Saied tramite decreto nell'ottobre 2011. (Tut)