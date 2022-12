Lombardia 2023: Fontana, mai stati dubbi su sostegno di Umberto Bossi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su questo non ci sono mai stati dubbi: lo conosco da troppi anni e siamo amici da troppi anni". Lo ha affermato oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine del suo incontro con il fondatore della Lega Umberto Bossi, rispondendo alle domande dei cronisti che gli hanno chiesto se Bossi lo voterà alle prossime elezioni regionali. Fontana ha poi aggiunto di aver trovato il senatore leghista "in grandissima forma, lucidissimo come sempre e bravissimo". (Rem)