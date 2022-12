Roma: decentramento verde, il Campidoglio consegna 76 aree al Municipio XV

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la formalizzazione del passaggio delle competenze al Municipio Roma XV di 76 aree tra parchi, piazze, strade e spartitraffico si completa l'attuazione del piano di decentramento amministrativo per la gestione delle aree verdi sotto i 20.000 metri quadrati, come previsto dalla delibera di ciunta capitolina del 21 dicembre 2021. Lo riferisce in una nota il Campidoglio. Tra le aree assegnate, queste le più significative per estensione: Via Marino Dalmonte, Via Antonio Labranca, Via delle Galline Bianche, Comprensorio La Valchetta, Comprensorio Villa Rubra, Saxa Rubra-nodo di scambio, Via Due Ponti, Parco Antonio De Viti De Marco, Via Cortina D'Ampezzo, Parco Alessandro Tassoni, Parco Atleti Azzurri d'Italia – Parco della Maratona, Parco della Farnesina (Parco Volpi) Parco Via Issel-Via Alessandro Fleming, Viale Tor di Quinto-svincoli e Via della Macchia della Farnesina. (segue) (Com)