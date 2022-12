Roma: decentramento verde, il Campidoglio consegna 76 aree al Municipio XV (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo passaggio, con cui consegniamo al Municipio XV 76 aree verdi per un'estensione complessiva di 290.662 metri quadri, con una dotazione finanziaria annua di circa 500 mila euro, portiamo a conclusione nei tempi previsti il piano di decentramento in tutti i Municipi", spiega l'assessora all'Ambiente, Sabrina Alfonsi. "Un piano che ha comportato l'assegnazione di 1.100 aree per un'estensione di oltre 4,4 milioni di metri quadri complessivi e un investimento di circa 9 milioni di euro - aggiunge -. Tutti i passaggi, inoltre, prevedono un accompagnamento tecnico-amministrativo. Un lavoro estremamente complesso, giunto a compimento grazie al lavoro congiunto con gli Assessori al Decentramento Andrea Catarci e al Patrimonio Tobia Zevi, con il dipartimento Tutela Ambiente i presidenti e gli uffici municipali cui va il mio ringraziamento. Questa amministrazione crede fermamente nell'efficacia delle politiche di decentramento di poteri e risorse che, insieme ad azioni di semplificazione e razionalizzazione delle competenze amministrative consente, anche attraverso l'aumento delle stazioni appaltanti, di avere una cura di prossimità efficace e ben programmata". (segue) (Com)