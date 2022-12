Roma: decentramento verde, il Campidoglio consegna 76 aree al Municipio XV (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

"Con il Municipio XV concludiamo, entro un anno esatto dall'approvazione in giunta della delibera, il piano di decentramento amministrativo con il quale l'amministrazione ha voluto dare impulso alla gestione di prossimità delle aree verdi contestualmente al trasferimento di risorse economiche dal centro ai Municipi", sottolinea l'assessore al Decentramento, Andrea Catarci. "Un sentito ringraziamento va agli assessori Alfonsi e Zevi per il prezioso lavoro di squadra che ha condotto al raggiungimento dell'obiettivo. È fondamentale che i miglioramenti e la razionalizzazione della macchina politico-amministrativa di Roma Capitale passino dalla valorizzazione degli enti di prossimità guardando al più ampio traguardo di riscrittura dell'attuale regolamento del decentramento il cui testo è stato già avviato alla Consulta dei presidenti verso il successivo iter istituzionale". "Si chiude con successo il piano di decentramento amministrativo di Roma Capitale. Insieme ai colleghi Sabrina Alfonsi e Andrea Catarci, che ringrazio, abbiamo destinato ai quindici Municipi oltre 4,3 milioni di mq tra parchi, piazze, strade e spartitraffico e investito circa 9 milioni di euro. Questo passaggio permetterà una loro migliore gestione e quindi una maggiore fruibilità dei cittadini di Roma. Un lavoro di squadra, in linea con la città dei 15 minuti voluta dal Sindaco Roberto Gualtieri, che sta dando e darà molte soddisfazioni", dichiara Tobia Zevi, assessore al Patrimonio.