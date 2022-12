Roma: decentramento verde, il Campidoglio consegna 76 aree al Municipio XV (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Daniele Torquati, presidente del Municipio Roma XV: "Il passaggio delle competenze dall'amministrazione capitolina al Municipio XV di ben 76 aree tra parchi, piazze, strade e spartitraffico per un'estensione complessiva di 290.662 metri quadri segna un passo decisivo sul tema del decentramento amministrativo; un lavoro complesso e possibile solo grazie al coordinamento tra Roma Capitale e Municipio XV per cui non posso che ringraziare gli Assessori Alfonsi, Catarci e Zevi e l'Assessore alle politiche ambientali del municipio Marcello Ribera. Le aree consegnate interessano gran parte dei nostri quartieri, tutte zone su cui da ora dovremo proseguire a lavorare con maggiore responsabilità, con una programmazione seria e capillare e sempre a favore della nostra comunità. Un'assunzione di responsabilità e un grande segnale pervenuto dai Municipi per cui ora confidiamo che, con un ulteriore sforzo dell'amministrazione comunale, lo stesso percorso prosegua con il decentramento dei dipendenti all'interno degli stessi Municipi". (Com)