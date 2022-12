Lavoro: Calderone, interventi per favorire inclusione giovani e donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lavoreremo sull’inclusione e la coesione sociale per favorire l’occupazione dei giovani e delle donne”. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, nel corso dell’audizione dinanzi alle commissioni riunite Lavoro e Affari sociali, sulle linee programmatiche del suo dicastero. I dati, ha chiarito il ministro devono “far riflettere perché le percentuali di accesso al lavoro di giovani e donne sono molto bassi, in particolare per quel che riguarda l’occupazione femminile nelle professioni ‘stem’. Su questo ci impegneremo anche con azioni congiunte con altri ministeri”. (Rin)