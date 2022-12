Imprese: San Marco Group sigla accordo con Asian Paints per esportare intonaci e pitture in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- San Marco Group, azienda leader in Italia nella produzione e commercializzazione di pitture e vernici per l'edilizia professionale presente in oltre cento Paesi nel mondo, e Asian Paints Limited, azienda di vernici leader in India e nel mercato asiatico con un fatturato di gruppo di 2,8 miliardi di euro, hanno suggellato una partnership che prosegue da oltre quindici anni in ambito commerciale e di marketing. Lo riferisce un comunicato dell'azienda veneta. La collaborazione è iniziata a inizio dicembre a Mumbai a seguito dell'incontro di Amit Syngle, direttore operativo e amministratore delegato di Asian Paints, e di Pietro Geremia, presidente e amministratore delegato di San Marco Group. La partnership è stata definita per le pitture e gli intonaci decorativi texturizzati prodotti in Italia da San Marco Group con il marchio Novacolor, e in particolare per le finiture metallizzate per interni del canale retail, intonaci di alta qualità a base di calce e argilla, texture calcestruzzo e micro-cemento per il canale Architecture and Interior Design (Aid) e rivestimenti per esterni ad alta tecnologia. Questi prodotti saranno distribuiti in India con il joint branding del logo ufficiale Novacolor e del claim Made in Italy insieme al logo Asian Paints nel nuovo packaging e nei materiali di marketing, offline e digitali. La collaborazione consentirà a San Marco di sfruttare la vasta rete di distribuzione di Asian Paints con oltre 30 mila punti vendita in India. (segue) (Com)