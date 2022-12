Imprese: San Marco Group sigla accordo con Asian Paints per esportare intonaci e pitture in India (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per pitture e intonaci decorativi texturizzati, la regione Asia-Pacifico è quella in cui si prevede la crescita maggiore, e l'India è un mercato di fondamentale importanza strategica. Questo accordo di partnership con uno dei più grandi player internazionali conferma l'eccellenza qualitativa dei nostri prodotti e il riconoscimento a livello internazionale dei nostri brand. Puntiamo a creare valore, anticipando i futuri trend con finiture di grande pregio estetico ma estremamente funzionali, prodotte con tecnologie al servizio della sostenibilità che utilizzano materie prime innovative come le bio-masse e con la creatività, lo stile e la bellezza del saper fare italiano. La nostra relazione a lungo termine con Asian Paints si basa su forti valori condivisi e ora si sta rafforzando, guardando verso nuovi obiettivi", commenta Pietro Geremia, presidente di San Marco Group. (segue) (Com)