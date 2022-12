Imprese: San Marco Group sigla accordo con Asian Paints per esportare intonaci e pitture in India (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attenzione del settore residenziale in India nei confronti dell'Interior design sta aumentando di giorno in giorno. "L'esposizione internazionale grazie a viaggi, media e contenuti Ott è grande fonte di ispirazione per l'arredamento della casa, che è quindi a sua volta fortemente influenzata dal design internazionale. Siamo stati i primi a offrire le migliori possibilità di finiture decorative per l'architettura d'interni ai consumatori indiani. Grazie alla nostra lunga collaborazione con il gruppo San Marco e il brand Novacolor, abbiamo entusiasmato i proprietari di case, gli architetti e gli interior designer con innovazioni nei materiali, nei modelli e nel design sotto forma di texture per pareti. Questa partnership strategica rafforzerà ulteriormente la nostra leadership nell'offrire le migliori finiture globali con il sigillo del 'Made in Italy' alla comunità di architetti e interior designer nel nostro paese. Siamo entusiasti di lanciare le ultime novità all'interno della 'International Designer Collection' che offre texture e intonaci di design per pareti. Con la forza della nostra rete e gli investimenti nell'aggiornamento delle competenze degli applicatori per ottenere risultati in linea con le aspettative dei nostri clienti, intendiamo democratizzare le possibilità di decorazione per tutti i consumatori indiani", afferma Amit Syngle, direttore operativo e amministratore delegato di Asian Paints. (segue) (Com)