Imprese: San Marco Group sigla accordo con Asian Paints per esportare intonaci e pitture in India (4)

- Nell'ambito dell'accordo, gli esperti del team Novacolor di San Marco Group trasferiranno le competenze necessarie per una perfetta applicazione dei prodotti, attraverso un programma di formazione personalizzato che include anche incontri con la comunità dei designer locali, analisi sul campo delle esigenze del mercato e una vicinanza tra i team italiano e indiano che contribuirà a creare la base perfetta per ulteriori iniziative. Questo co-branding consentirà alle due aziende di massimizzare le sinergie tra l'expertise nel segmento Décor del marchio Novacolor e la leadership di Asian Paints nel mercato indiano e testimonia come i prodotti e le soluzioni sviluppate in Italia da San Marco Group siano riconosciute in tutto il mondo come espressione del miglior Made in Italy. (Com)