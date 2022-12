Reddito cittadinanza: Calderone, lavorare su nuovo strumento per lotta alla povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio il governo presenterà nel dettaglio le riflessioni sullo strumento del Reddito di cittadinanza e sulla sua evoluzione, perché “sarà importante lavorare su un nuovo strumento per la lotta alla povertà e la promozione dell’inclusione lavorativa”. Lo ha chiarito il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, nel corso dell’audizione dinanzi alle commissioni riunite Lavoro e Affari sociali, sulle linee programmatiche del suo dicastero. “Guardiamo al coinvolgimento dei territori ed alla rete dei comuni”, ha poi chiarito ricordando di non aver mai pensato di “non tenere in considerazione le esigenze dei soggetti che sono lontani dal mondo del lavoro, ma il mio impegno è quello di promuovere il lavoro e l’integrazione delle persone in ambito lavorativo”. (Rin)