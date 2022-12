Iran-Ue: Alto rappresentante Borrell incontra in Giordania ministro Esteri iraniano Amirabdollahian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, ha condannato durante un incontro in Giordania con il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, il sostegno dell'Iran alla Russia nella sua guerra in Ucraina e la repressione in corso dell'opposizione nel Paese. In un messaggio sul suo profilo Twitter prima di prendere parte alla seconda Conferenza di Baghdad per la cooperazione e il partenariato che si tiene oggi in Giordania, Borrell ha tuttavia affermato che Bruxelles “continuerà a lavorare” con Teheran “per ripristinare l'accordo nucleare iraniano del 2015”. Borrell ha definito “necessario” l’incontro con il ministro degli Esteri iraniano a causa del deterioramento delle relazioni Iran-Ue".(Res)