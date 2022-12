Lazio 2023: D’Amato, coalizione di profilo riformista, sono convinto che vinceremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il profilo della coalizione che si sta costruendo per le elezioni nella Regione Lazio “è di chiaro profilo riformista, una rotta che non guarda né a populismi né a sovranismi” e “sono convinto che vinceremo”. Lo ha detto Alessio D’Amato, candidato alla presidenza della Regione Lazio per il Pd e il Terzo Polo, intervenendo all’evento per i 126 anni di “Avanti!”. “Faccio notare – ha proseguito – che il capo largo non è mai stato sottoposto a un vaglio elettorale. La tendenza ad ampliare una coalizione è nel nostro Dna, ma va fatta con un chiaro baricentro, che deve essere riformatore”. “Sono fortemente convinto – ha concluso D’Amato – che non solo vinceremo, ma che queste elezioni potrebbero esercitare un’importante influenza a livello nazionale” perché mostrerebbero la possibilità di “politiche riformiste contro le operazioni di marketing di sovranisti e populisti”. (Rin)