- "Accolgo con favore l'annuncio dell'operazione di acquisizione di Esso da parte di Ip. È il rafforzamento di un operatore italiano in un mercato in forte evoluzione e in un momento complesso. Il governo è impegnato e sorveglia con attenzione l'intero settore anche in ambito europeo". Lo dichiara il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. (Rin)