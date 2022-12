Lombardia 2023: Fontana, da Comitato Nord sostegno a me e centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del gruppo consiliare di Comitato Nord in Regione "hanno ribadito la volontà di sostenermi e di sostenere il centrodestra e riferirò questa disponibilità ai miei alleati del centrodestra. Mi hanno detto che intendono sostenere Attilio Fontana e questa è la cosa importante. Tutti gli altri dettagli saranno trattati in incontri successivi". Lo ha affermato oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine del suo incontro con il fondatore della Lega Umberto Bossi e gli ex consiglieri leghisti, ora in Comitato Nord, Massimiliano Bastoni, Antonello Formenti, Federico Lena e Roberto Mura, che si è svolto a Palazzo Pirelli. Rispondendo poi alle domande dei cronisti che gli hanno chiesto se fosse a conoscenza di altre potenziali fuoriuscite dalla Lega, Fontana ha risposto di non averne idea. "Bisogna chiedere a chi può essere interessato a questo" ha concluso. (Rem)