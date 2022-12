Legge Bilancio: L'Abbate (M5s), ecologismo in salsa meloniana è dare soldi a chi inquina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel dibattito estenuante e lunare in corso in commissione Bilancio, dove una maggioranza in stato confusionale sta dando vita a una sessione imbarazzante, una cosa sola è emersa chiara: l'ecologismo in salsa meloniana è continuare a incentivare chi inquina. Il nostro emendamento che mirava ad avviare un percorso di progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (Sad) infatti è stato respinto in quattro e quattr'otto. Eppure, ancora nel 2021 in Italia sono stati stanziati 41,8 miliardi di euro per le fonti fossili, con un incremento di 7,2 miliardi in più rispetto all'anno precedente. Un numero destinato ad aumentare anche nei prossimi anni, che rappresenta la risposta peggiore che il nostro Paese possa offrire ai disastri climatici. Parliamoci chiaro: da questo governo era difficile aspettarsi qualcosa di diverso. La presenza impalpabile della presidente Meloni alla recente Cop27 lo conferma. Quella circostanza fu vissuta quasi come una seccatura da una maggioranza a cui viene l'orticaria quando si parla di concetti come riduzione delle emissioni inquinanti, tutela della biodiversità, ciclo virtuoso dei rifiuti, contrasto al dissesto idrogeologico. In questa legge di Bilancio austera e striminzita, per la sostenibilità ambientale però non c'è un euro che è uno. Un segnale che fa il paio con la nuova accelerata su trivelle e inceneritori impressa nell'Aiuti Quater. Altro che 'grean deal', qui stiamo tornando dritti dritti alle ricette del secolo scorso, mentre là fuori c'è un mondo che guarda alle energie rinnovabili, alla mobilità dolce, alla sostenibilità dei prodotti che consumiamo. Il Movimento 5 Stelle sarà un tarlo continuo nell'attività anacronistica di questo governo sulle politiche ambientali". Lo afferma in una nota Patty L'Abbate (M5s), vicepresidente in comm. Ambiente alla Camera. (Com)