Agroalimentare: Intesa Sanpaolo, export oltre 12 miliardi in primo semestre 2022

Dopo gli ottimi risultati del 2021, le esportazioni dei distretti agro-alimentari continuano a crescere anche nel primo semestre del 2022: i rincari energetici e le tensioni geopolitiche non sembrano avere effetti sulle vendite oltre confine dei prodotti agro-alimentari italiani, sempre più apprezzati all'estero come sinonimo di qualità e sicurezza. È quanto emerge dal Monitor dei distretti agro-alimentari italiani al primo semestre 2022, curato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo. Nel complesso, i 51 distretti monitorati hanno totalizzato quasi 12,5 miliardi di export nel primo semestre del 2022, il 15 per cento in più del 2021 e il 32,1 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2019. L'evoluzione riflette quella dell'export agro-alimentare italiano nel suo complesso che, dopo il record del 2021 (oltre 50 miliardi di euro di esportazioni), segna nel primo semestre del 2022 una crescita del 18,9 per cento. Il risultato risente in parte della dinamica inflattiva: l'indice dei prezzi praticati sul mercato estero dall'industria alimentare italiana è cresciuto infatti nel primo semestre del 2022 del 10,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, con punte del 22 per cento per oli e grassi, mentre per le bevande l'incremento è stato più contenuto (+3,9 per cento; +4,1 per cento per i vini). Sulla seconda parte dell'anno pesano le incognite relative all'evoluzione dei costi energetici e dei consumi, e agli effetti dei cambiamenti climatici come siccità ed eventi estremi che stanno interessando molti settori produttivi dell'agricoltura e della trasformazione alimentare. "Si conferma il successo all'estero dei prodotti agroalimentari italiani, anche in un contesto delicato come quello attuale", ha commentato Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo. "In questi mesi – ha proseguito – stiamo concentrando il lavoro dei professionisti della Direzione Agribusiness nel dialogo attento e continuo con le aziende del comparto agroalimentare proprio per supportarle nel far fronte alla carenza delle materie prime e alle dinamiche inflattive. In parallelo stiamo potenziando anche gli interventi per rendere concrete le transizioni green e digitale cogliendo le opportunità dei bandi del Pnrr, così come l'accesso ai mercati esteri grazie ai nostri prodotti finanziari dedicati".