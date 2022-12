Agroalimentare: Intesa Sanpaolo, export oltre 12 miliardi in primo semestre 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I distretti della pasta e dolci sono quelli che hanno contribuito maggiormente alla crescita nel primo semestre del 2022, superando 1,9 miliardi di export in valore, (+23,4 per cento), una filiera tra le più energivore che sta risentendo anche degli incrementi di prezzo di molte materie prime agricole (frumento in primis), trasferendo in parte i maggiori costi sostenuti sui listini. Tra i distretti della filiera, si distingue in particolare il comparto pasta dell’Alimentare di Parma, con 119 milioni di euro in più rispetto al primo semestre del 2021 (+27 per cento) con crescite a doppia cifra anche per i Dolci di Alba e Cuneo (+12,7 per cento), i Dolci e pasta veronesi (+16,3 per cento), la Pasta di Fara (+36,5 per cento) e i comparti pasta dell’Alimentare napoletano (+47,4 per cento), dell’Alimentare di Avellino (+23,4 per cento) e dell’Olio e pasta del barese (+40,6 per cento). Per contributo alla crescita si distinguono i distretti vitivinicoli, che superano i 3,2 miliardi di euro di export in valori correnti, 361 milioni in più rispetto al primo semestre del 2021(+12,6 per cento). Il distretto più importante in termini di valori esportati, con oltre un miliardo nei primi sei mesi del 2022, è quello dei Vini di Langhe, Roero e Monferrato, che ha registrato un progresso del 5,7 per cento rispetto allo stesso semestre del 2021. Registrano un’ottima evoluzione anche i Vini del veronese (+11,6 per cento) e i Vini dei colli fiorentini e senesi (+15,8 per cento), ma la migliore performance viene dal Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene (+32,6 per cento). La filiera dei distretti agricoli cresce complessivamente del 4,3 per cento nel primo semestre del 2022, con il maggior contributo dal distretto dell’Ortofrutta del Barese, che passa dai 126 milioni del primo semestre del 2021 a 262 milioni dello stesso periodo del 2022. Oltre all’Ortofrutta romagnola soffrono anche le Mele del Trentino, la Nocciola e frutta piemontese e il comparto agricolo dell’Ortofrutta e conserve del foggiano. Crescite diffuse per i distretti delle conserve: le Conserve di Nocera hanno registrato un +18,9 per cento; per le Marmellate e succhi di frutta del Trentino-Alto Adige +30,1 per cento e per i comparti conserve dell’Alimentare napoletano +32,1 per cento con l’Alimentare di Parma +25,8 per cento. Unica eccezione il comparto conserve dell’Ortofrutta e conserve del foggiano che continua a perdere terreno sui mercati esteri (-6,4 per cento nel primo semestre del 2022). (segue) (Com)