Agroalimentare: Intesa Sanpaolo, export oltre 12 miliardi in primo semestre 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i distretti delle carni e salumi, alla forte crescita dei Salumi del modenese (+22,8 per cento) si contrappone il calo delle Carni di Verona (-12,1 per cento) con boom di vendite sui mercati esteri per i Salumi di Reggio Emilia (+49,9 per cento). Anche tra i distretti del lattiero-caseario si registrano performance altalenanti. Il primo distretto per valori esportati, il Lattiero-caseario della Lombardia sud-orientale, dopo l’ottimo risultato del 2021 (+15,4 per cento), chiude il primo semestre del 2022 con una crescita del 22,9 per cento. Dinamica simile anche per la Mozzarella di Bufala Campana (+27,1 per cento) e per il Lattiero-caseario Parmense (+16,1 per cento) mentre si registra una contrazione per il Lattierocaseario di Reggio Emilia (-3 per cento) e per il Lattiero-caseario sardo (-5,5 per cento). Forte accelerazione per la filiera dell’olio (+33,9 per cento), che si accompagna però a un elevato incremento dei prezzi sui mercati esteri per la produzione di oli e grassi (+22 per cento). Il distretto dell’Olio toscano chiude il primo semestre del 2022 con un +32,3 per cento. Molto positivi i risultati anche dell’Olio umbro (+35,9 per cento) e del comparto olio dell’Olio e pasta del barese (+43,4 per cento). I due distretti del riso si muovono all’unisono: il Riso di Vercelli registra una crescita del 23,5% con stessa dinamica anche il Riso di Pavia (+39,7 per cento). Nella filiera del caffè, tutti i distretti proseguono il trend positivo del 2021: il distretto del Caffè, confetterie e cioccolato torinese (+22,2 per cento), il Caffè di Trieste (+28,3 per cento) e il Caffè e confetterie del napoletano (+17,2 per cento). Recupera i livelli pre-pandemia anche il distretto dell’Ittico del Polesine e del Veneziano (+19,1 per cento; +8,4 per cento rispetto al primo semestre del 2019). Sono in crescita le esportazioni dei distretti agro-alimentari verso tutti i principali mercati di destinazione. Crescono i flussi verso la Germania, primo mercato di sbocco (+7,4 per cento nel primo semestre del 2022), in incremento i flussi verso gli Stati Uniti (+14,7 per cento), buoni risultati anche verso la Francia (+16,7 per cento), riprendono a crescere anche le vendite sul mercato britannico (+15,8 per cento). Continuano a incrementarsi le vendite verso le economie emergenti, che nel complesso raggiungono la soglia del 20 per cento sul totale delle esportazioni distrettuali agro-alimentari. (Com)