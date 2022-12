Regno Unito: re Carlo potrebbe pagare la sicurezza privata del principe Andrea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re Carlo III probabilmente finanzierà la sicurezza privata del principe Andrea, duca di York. Il principe Andrea è stato privato della protezione della polizia metropolitana di Londra, finanziata dai contribuenti, poiché non svolge più funzioni pubbliche, e i suoi agenti di protezione personale sono stati sostituiti da guardie di sicurezza private a un costo stimato fino a 3 milioni di sterline (circa 3,5 milioni di euro) all'anno. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", ci si aspetta che re Carlo III paghi il conto poiché il duca, suo fratello, non ha entrate regolari riconoscibili. Tale decisione potrebbe irritare il duca e la duchessa del Sussex, che si sono lamentati nel loro documentario su Netflix che il ritiro della loro stessa sicurezza finanziata dai contribuenti ha messo le loro vite in pericolo. (Rel)