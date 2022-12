Ambiente: Sce Campidoglio, percorso comunità energetica da implementare per transizione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'incontro che abbiamo promosso ieri in Campidoglio è emersa la volontà comune nell'amministrazione capitolina di fare dei passi in avanti concreti sulla strada dello sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili solidali". Lo si legge in una nota del gruppo Sinistra Civica Ecologista in Campidoglio. "Si tratta di uno strumento partecipativo che può mitigare le emissioni di gas serra, rendere le famiglie meno dipendenti dalle oscillazioni dei prezzi dell'energia e consentire, attraverso un percorso condiviso tra istituzioni, cittadini e imprese, lo sviluppo di progetti sociali e politiche solidali. La produzione di energia rinnovabile dai territori, ad esempio attraverso l'installazione di impianti solari su scuole e altri edifici pubblici, avrebbe un impatto certamente positivo sulle reti di trasmissione e distribuzione. Esistono già a Roma Cers in fase di sperimentazione, come ad esempio nell'VIII Municipio, in collaborazione con istituzioni scolastiche e reti territoriali. Il progetto dell'amministrazione è quello di avviare la realizzazione di una comunità per ogni municipio, a partire dai tetti pubblici, producendo il necessario al fabbisogno locale con la possibilità di condividere l'energia con i partecipanti al progetto. A questo fine la Giunta capitolina ha di recente approvato la costituzione del Gruppo di Lavoro intersettoriale "Comunità Energetiche e impianti solari". (segue) (Com)