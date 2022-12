Ambiente: Sce Campidoglio, percorso comunità energetica da implementare per transizione economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come gruppo capitolino Sinistra Civica Ecologista - continua la nota - siamo impegnati affinché il progetto Cers trovi adeguate risorse e possa svilupparsi nei tempi più rapidi. Abbiamo sottoscritto una mozione da sottoporre all'Assemblea capitolina per implementare questo percorso, ci impegniamo per reperire ulteriori fondi nella imminente discussione sul Bilancio, chiediamo un adeguato stanziamento di fondi per le Cers anche al governo nazionale. Vogliamo ringraziare per la costruttiva e propositiva partecipazione all'incontro di ieri l'assessore Andrea Catarci, il direttore dell'Ufficio Clima del Gabinetto Sindaco, Edoardo Zanchini, la presidente della Commissione Bilancio, Giulia Tempesta, l'assessora del Municipio VIII Francesca Vetrugno, Mauro Gaggiotti di Coop ènostra, Guido Marinelli della segreteria provinciale Anpi, Gabriele Giannini di Rete CinEst". Concludono i consiglieri di Sinistra Civica Ecologista Campidoglio, Alessandro Luparelli e Michela Cicculli. (Com)